Contro la Salernitana, Simone Inzaghi pretende massima concentrazione e potrebbe affidarsi nuovamente a Sanchez: il suo caso spiega bene l'abilità dell'allenatore nel coinvolgere tutto il gruppo. Con lui torna titolare Dzeko, possibile turno di riposo per Lautaro

A due giornate dalla fine del girone di andata ogni avversario va affrontato nella misura e maniera giusta, indipendentemente dal momento e dai risultati diametralmente opposti. Prima Inter, ultima la Salernitana e 32 punti di differenza in classifica. Basterebbe questo per definire la sfida e invece no perché la concentrazione da parte dei giocatori di Simone Inzaghi dovrà essere ancora più grande per una squadra a caccia dei 100 punti e 100 gol nell’anno solare ma soprattutto un organico che ha affrontato tutti gli avversari con il giusto piglio, anche quando se l’è vista con le cosiddette medio-piccole.

Un Sanchez ritrovato approfondimento L'Inter vola altissimo, in classifica e di testa Consapevolezza e concentrazione in ogni confronto. Lo attestano i 22 punti conquistati in 8 sfide dai nerazzurri con le squadre della parte bassa della classifica. Una questione di atteggiamento e mentalità, evidentemente, di un gruppo in cui l’allenatore non lascia indietro nessuno. Lo confermano quelli che entrano e quelli che recuperano una maglia da titolare e non vorrebbero lasciarla mai. Il caso di Sanchez è emblematico, con un giocatore che quando viene chiamato in causa fa bene con gol e assist, e la gara con il Cagliari ne è stato un esempio.