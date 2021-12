Sono trascorsi 15 anni dal 15 dicembre 2006, giorno in cui morirono a 17 anni Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, due giovani promesse della Juventus che annegarono in un laghetto artificiale nel centro sportivo di Vinovo. Lì è intitolato un campo ad Ale&Ricky e sul luogo si sono recati il capitano bianconero, Giorgio Chiellini, e il portiere Carlo Pinsoglio per rendere omaggio ai ragazzi, portando una corona di fiori a nome della Juventus davanti alla stele commemorativa. "Sono già passati 15 anni da quella maledetta giornata che si è portata via le vite di due ragazzi - scrive Chiellini su Instagram - Oggi come allora Ale&Ricky sono nei nostri cuori e il nostro pensiero va ai loro familiari che stanno continuando a vivere con questo immenso dolore".