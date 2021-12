Juventus, Kulusevski e McKennie tornano in gruppo

Seduta di allenamento mattutino per i bianconeri, che ritrovano Kulusevski e McKennie. Ancora assenti invece Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, così come Chiesa e Ramsey. Sessione individuale per Danilo

Continua a lavorare la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo il pareggio contro il Venezia nell'ultima giornata di Serie A, sabato pomeriggio alle 18 verrà ospitato al "Dall'Ara" dal Bologna di Sinisa Mihajlovic. Seduta di allenamento mattutina per i bianconeri, che sono scesi in campo alla Continassa sotto gli occhi vigili di Nedved e Cherubini. Presenti in gruppo anche Dejan Kulusevski e Weston McKennie: il primo lo scorso 7 dicembre si era sottoposto a un intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena, mentre il secondo aveva avuto un problema al ginocchio nel match contro l'Atalanta.