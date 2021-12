Rossoneri al lavoro per il big match di domenica sera contro il Napoli a San Siro. Buone notizie per Giroud che ha lavorato sul campo anche se ancora a parte. Restano indisponibili Calabria, Leao, Pellegri e Rebic.

Milan al lavoro in vista del big-match della 18/ma giornata contro il Napoli in programma domenica sera a San Siro. Stefano Pioli può sorridere perché nell'allenamento del mattino Olivier Giroud è tornato a vedersi sul campo seppure allenandosi ancora a parte. Da domani però potrebbe rientrare in gruppo ed essere a disposizione almeno per la panchina come alternativa a Ibrahimovic. Ancora lontano dal recupero invece Leao che a questo punto potrebbe rivedersi alla ripresa nel 2022. Fuori causa anche Calabria, Rebic e il giovane Pellegri per la sfida a Insigne e compagni