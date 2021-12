Un giocatore recuperato, quattro da valutare e tre out. È il "bilancio" all'interno dell'infermeria del Napoli verso il match contro il Milan, in programma domenica 19 dicembre a San Siro. Luciano Spalletti deve fare i conti con diversi dubbi legati alle condizioni fisiche di alcuni big. La buona notizia riguarda Elmas che ha smaltito la botta subita e sarà a disposizione. Ci sarà anche Anguissa, tornato a disposizione contro l'Empoli. Il centrocampo, tuttavia, è il reparto dove Spalletti ha gli uomini contati e per questo si spera nel ritorno di Zielinski. Il polacco ha svolto un lavoro personalizzato in campo e c'è fiducia nel suo recupero. Valutazioni giorno dopo giorno, invece, verranno fatte su Insigne. Il capitano è alle prese con un affaticamento al polpaccio, tuttavia c'è discreto ottimismo per averlo. Diverso il caso di Lobotka e Mario Rui: il primo è in condizione non ottimale dopo una brutta botta, mentre il portoghese è da gestire.