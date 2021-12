La Serie A torna in campo per la penultima giornata del girone di andata e propone due big match: quello di sabato pomeriggio tra Atalanta e Roma e il posticipo di domenica sera alle 20:45 tra Milan e Napoli

Lazio-Genoa, venerdì 17 dicembre, ore 18:30

Dovrebbe iniziare con il botto la diciottesima giornata del campionato di Serie A: nelle ultime 10 gare di campionato tra Lazio e Genoa, infatti, sono stati segnati 42 gol (4,2 a partita). Tuttavia la maggior parte dei quali (26) sono stati realizzati dai biancocelesti che sono rimasti imbattuti in 10 delle ultime 12 sfide in Serie A contro i rossoblù. Il Genoa, tra l'altro, è l'unica squadra a non aver vinto neanche una gara in campionato da inizio ottobre a questa parte: cinque pareggi e sei sconfitte.

Salernitana-Inter, venerdì 17 dicembre, ore 20:45

Statistica particolare tra Salernitana e Inter: nei quattro precedenti in Serie A, infatti, ha sempre vinto la squadra che giocava in casa. Due successi per parte, con i campani che non hanno mai subito gol contro i nerazzurri. La squadra di Inzaghi proverà a migliorare anche un altro dato: nelle ultime 13 trasferte contro squadre campane i Campioni d'Italia sono riusciti a mantenere la porta inviolata solamente in un'occasione. La Salernitana, dal canto suo, non ha segnato in nessuna delle ultime tre gare di Serie A giocate all'"Arechi".

Atalanta-Roma, sabato 18 dicembre, ore 15

Striscia di risultati utili consecutivi importante per l'Atalanta, che è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette gare di campionato contro la Roma. I giallorossi hanno perso tre delle ultime quattro sfide in Serie A contro i bergamaschi, ma sono andati a segno in tutte le ultime 11 trasferte contro la Dea (anche se ne ha vinte solamente quattro di queste, con 3 pareggi e 4 sconfitte). La squadra di Gasperini sta vivendo un ottimo momento di forma e i sei successi consecutivi in campionato lo dimostrano: solo una volta nella sua storia ha ottenuto una striscia più lunga di vittorie consecutive: nove, tra il febbraio e il luglio 2020.

Bologna-Juventus, sabato 18 dicembre, ore 18

Stiscia assolutamente positiva per la Juventus, che ha vinto le ultime 10 gare di campionato contro il Bologna (la striscia aperta più lunga nella competizione). I bianconeri sono anche la squadra che ha battuto più volte i rossoblù in Serie A: 77 successi, contro i 48 pareggi e le 23 vittorie degli emiliani. I ragazzi di Mihajlovic hanno perso le ultime due gare di campionato e non arrivano a tre sconfitte consecutive da ottobre 2020, ma non sarà facile segnare alla Juventus che ha subito solamente due gol nelle ultime sei uscite in Serie A.

Cagliari-Udinese, sabato 18 dicembre, ore 20:45

Anche se gli ultimi due precedenti sorridono al Cagliari (un pareggio nel dicembre 2020 e una sconfitta ad aprile 2021), l'Udinese ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro i sardi. I rossoblù non stanno vivendo un periodo positivo e per la quarta volta nella loro storia hanno ottenuto al massimo una vittoria nelle prime 17 gare di campionato. I bianconeri, dal canto loro, sono abbonati ai pareggi: infatti sono la squadra che ha pareggiato più gare da inizio ottobre a questa parte (sette).