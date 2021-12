Milan, Pioli offre la cena a tutti per il rinnovo

Lavoro sul campo e non solo per l'allenatore del Milan Stefano Pioli sempre più dentro il mondo rossonero dopo il rinnovo di contratto. L'allenatore rossonero ha portato infatti tutto il suo staff, l'intera squadra e anche alcuni dirigenti a cena in un noto ristorante del centro per ricompattare il gruppo dopo un periodo molto intenso di impegni e alla vigilia della sfida contro il Napoli

Stefano Pioli-Milan è un binomio ormai consolidato dai fatti. Il prolungamento di contratto fino al 2023, con adeguamento dello stipendio, arrivato dopo l'impresa in Champions League sul campo dell'Atletico Madrid è stato solo l'ultimo atto formale. Pioli si sente al centro del progetto rossonero e per testimoniarlo ha portato tutto il suo staff, l'intera squadra e anche alcuni dirigenti a cena in un noto ristorante del centro di Milano. Un modo per ricompattare il gruppo e ritrovare un po' di serenità dopo un periodo molto intenso di impegni e alla vigilia di uno dei match cruciali della stagione, quello di domenica prossima a San Siro contro il Napoli

Per Pioli arriva il tabù Spalletti

Proprio Luciano Spalletti è un vero e proprio tabù per Pioli. Nei 10 precedenti confronti da allenatore contro l'allenatore del Napoli Pioli non ha mai vinto e mai come stavolta un successo domenica sera avrebbe un'importanza assoluta in chiave scudetto. Per l'occasione Pioli potrebbe ritrovare, almeno per la panchina, Giroud che è tornato disponibile anche se a corto di condizione. Niente da fare invece per Leao che come gli altri assenti Calabria, Rebic e Pellegri potrebbe tornare a disposizione dopo la sosta di fine anno