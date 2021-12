L'allenatore elogia la sua squadra dopo il 3-1 al Genoa, arrivato nonostante l'assenza di Immobile: "Felipe Anderson al centro dell'attacco mi è piaciuto molto. Lui ha i tasti on e off, è un giocatore delicato. Quando è in modalità on, può giocare in ogni ruolo e ogni squadra. Bravo anche Pedro, si diverte e lo trasmette ai compagni". E sui risultati: "Giocare in Europa League ci ha penalizzato ma dobbiamo imparare ad arrivare carichi mentalmente a ogni gara" GENOA ANCORA KO, LA LAZIO TORNA ALLA VITTORIA Condividi

"Penso che dopo tantissimo tempo per la prima volta la Lazio vince senza Immobile. Davanti siamo stati in crescita, netta". Maurizio Sarri accoglie con il sorriso il 3-1 al Genoa, risultato che permette alla sua squadra di salire a quota 28 punti dopo 18 giornate di Serie A. "Abbiamo fatto 24 punti in 12 partite senza coppe nel mezzo - spiega l'allenatore biancoceleste - invece sono arrivati 4 punti dopo le 6 partite di Europa League. Questo non è normale, sicuramente giocare al giovedì è penalizzante. Però noi ci mettiamo del nostro perché una squadra può arrivare alla partita scarica fisicamente ma non mentalmente".

"Felipe Anderson ha i tasti on e off" vedi anche Lazio-Genoa 3-1 HIGHLIGHTS A segno nella serata dell'Olimpico ci sono andati Pedro, Acerbi e Zaccagni. Sarri spende applausi per Felipe Anderson, autore dell'assist per '1-0: "Mi è molto piaciuto al centro dell'attacco - ammette - lui è un giocatore con i tasti on e off. Quando è su on, può giocare in ogni ruolo e ogni squadra. Occorre limitargli i periodi off. Veniva da uno di quelli ma oggi ha dato segnali importanti. Può fare tranquillamente questo ruolo, per caratteristiche. Lui è un ragazzo molto sensibile, un giocatore delicato: ha un potenziale straordinario". Parole dolci anche per Pedro: "Ha dalla sua un curriculum che lo dovrebbe portare a non dimostrare più niente. Si diverte e lo trasmette ai compagni". Ha funzionato bene anche il centrocampo, spiega l'allenatore: "Milinkovic e Basic sono stati bravi nella pressione su Badelj, sono stati bravi anche a uscire sui difensori del Genoa quando loro avevano palla. Hanno fatto un buon lavoro. Purtroppo quando siamo attivati su queste cose i movimenti funzionano, quando invece siamo disattivati ci vengono meno".