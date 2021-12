L'amministratore delegato bianconero parla delle strategie del club per gennaio: "L'aumento di capitale serve per dare stabilità ai conti, non ci proietta sul mercato per dei colpi di teatro. Siamo concentrati sul rilancio della società"

Il mercato di gennaio della Juventus "non sarà interessante e impegnativo". A dirlo è l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene che traccia un chiaro percorso sulle strategie del club per la sessione invernale di calciomercato. L'aumento di capitale della società, infatti, sottoscritto per il 91,75% per un ammontare complessivo di circa 366,9 milioni di euro, servirà per dare stabilità ai conti della Juventus: "Siamo in dirittura d'arrivo con l'aumento di capitale - spiega Arrivabene - I segnali degli azionisti sono positivi sul piano di risanamento e rilancio della società. L'aumento di capitale, tuttavia, serve per dare stabilità ai conti della squadra e non ci proietta sul mercato per dei colpi di teatro. Scordiamocelo".