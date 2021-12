L'allenatore dell'Udinese si gode la vittoria ma mantiene la calma: "C'è poco da chicchierare. Ci godiamo la vittoria ma dobbiamo tenere la testa bassa". Da quando ha esordito sulla panchina dell'Udinese, in una settimana, sono arrivate due vittorie (una in Coppa Italia) e un pareggio: "Io non sono un guru: ho tirato fuori quello che il mio gruppo ha sempre avuto dentro". Poi si lascia andare sulla vittoria a Cagliari: "E' venuto fuori un lavoro perfetto"

L'Udinese dilaga a Cagliari (4-0) e si prende tre punti importanti per la rincorsa verso la conquista della salvezza. I tre punti di stasera sono anche i primi da allenatore di Gabriele Cioffi, che però nel postpartita ha voluto mantenere i piedi per terra: "C’è poco da chiacchierare. E' stato un colpo di pedale che va fatto ogni partita: lo fanno le piccole e a maggior ragione lo dobbiamo fare noi. Ci godiamo la vittoria ma dobbiamo tenere la testa bassa. Vincere aiuta a vincere, porta coraggio e fiducia: avanti così". Da quando c'è stato il cambio in panchina, l'Udinese sta mostrando un'altra faccia, ma Cioffi non si vuole prendere tutti i meriti: "Io non sono un guru: ho tirato fuori quello che i ragazzi hanno sempre avuto dentro. Nient’altro". Poi, l'allenatore bianconero ha analizzato la partita: "L’abbiamo preparata coi quinti che andavano, le mezzale aggressive e il lavoro sporco degli attaccanti. È venuto un lavoro perfetto. Abbiamo trovato un Cagliari in un momento di difficoltà e siamo stati bravi ad approfittarne. Ci sono state anche cose che non sono andate come avevamo pensato, ma dopo un 4-0 mi sento ridicolo a dirle".