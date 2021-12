finisce qui!

Squadra rinata sotto la guida Cioffi. L'Udinese vince a Cagliari 4-0 dando continuità alla buona prova messa in campo nel pari contro il Milan. I friulani dominano nel primo tempo e segnano due reti: al 4' la sblocca Makengo e nel recupero Deulofeu trasforma in rete una magistrale punizione. Nella ripresa ci si attende la reazione del Cagliari e invece arriva il terzo gol dell'Udinese con molina. Marin viene espulso per doppio giallo e Deulofeu con la sua doppietta personale chiude il match sul 4-0