L'algerino, di rientro nella sua casa di Posillipo dopo l'ultimo allenamento prima della partenza per Milano, è stato seguito dai due malviventi armati fin dentro al garage di casa sua: bottino di circa 4.500 euro. Grande spavento per il giocatore che è poi partito regolarmente per la trasferta con la squadra

Brutta disavventura per l'attaccante del Napoli Adam Ounas alla vigilia del match contro il Milan. L'algerino è stato rapinato da due malviventi armati che si sono introdotti nel garage della sua casa di Posillipo. L'episodio è accaduto attorno alle ore 15, quando Ounas è rientrato nella sua abitazione dopo la rifinitura a Castel Volturno. I due ladri, a bordo di uno scooter e in possesso di armi, hanno seguito il calciatore fin dentro al box dove sono entrati in azione. Ounas ha consegnato denaro e gioielli per un valore di circa 4.500 euro.