Fiorentina-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Due delle squadre più in forma della Serie A si sfidano al Franchi nella partita che apre la domenica della 18^ giornata di Serie A. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce da tre vittorie in campionato e dal successo di Coppa Italia contro il Benevento, ospita il Sassuolo di Alessio Dionisi, imbattuto dal 7 novembre e in grado nelle ultime cinque partite di vincere contro Milan e Lazio pareggiare con il Napoli. A Firenze i viola hanno superato una sola volta il Sassuolo nelle ultime sette gare di Serie A (4 sconfitte e 2 pareggi) ma in Toscana il bilancio tra le due squadre è in perfetta parità, con tre vittorie per parte e due pareggi. Fischio d'inizio alle 12:30.