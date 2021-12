L'influenza dell'Ajax e dell'Olanda. "L'Olanda e l'Ajax hanno sicuramente influenzato il mio modo di vedere il calcio, a un certo punto non ci si inventa più niente. Si può fare tutto e giocando insieme più anni diventa più semplice. Le soluzioni non le do io, le soluzioni le vedo in campo con i giocatori. Per esempio Demiral ha fatto un gol da centravanti, ovviamente bisogna portarlo li davanti con i modi giusti. Le soluzioni sono dei giocatori, il mio compito è mettere i giocatori nelle migliori condizioni per poter esprimersi. Malinovskyi è stato preso come centrocampista centrale e poi gioca in una parte di campo diversa"