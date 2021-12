I bergamaschi non sfondano a Marassi e chiudono il girone d'andata al 4° posto, con la Juve che si avvicina a -4. Partita in costante proiezione offensiva per l'Atalanta: subito pericoloso Zapata, chance anche per Malinovskyi e Koopmeiners. Al 45' problema muscolare per il colombiano che lascia il posto a Muriel. Nella ripresa altro tentativo di Koopmeiners e di Demiral nel finale, ma il Genoa (Sheva ancora a 0 vittorie) difende lo 0-0

PAGELLE