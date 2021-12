Con la vittoria di Bologna e la sconfitta dell'Atalanta i bianconeri si riavvicinano alla zona Champions. Ora c'è il Cagliari per confermare di aver 'imparato la lezione' e, dopo la sosta, 4 scontri diretti in un mese

Subito il Napoli, tre giorni dopo la Roma, poi il Milan e infine il 13 febbraio proprio l'Atalanta a Bergamo. Quattro scontri diretti nel giro di poco più di 30 giorni, partite che inevitabilmente indirizzeranno il campionato della Juventus. La vittoria di Bologna ha dato segnali importanti. C'è ancora tanto da migliorare come ha detto Allegri, ma rispetto ad altre partite con squadre di questa fascia si è vista una voglia di sacrificio e uno spirito di squadra che spesso si erano smarriti. Tutti, a partire dagli attaccanti, si sono spesi tanto anche in fase difensiva e, proprio uno di loro, Morata sta ritrovando anche il gol con continuità. Dopo due mesi di buio totale nelle ultime 3 trasferte consecutive ha messo il timbro. Un elemento in più per vedere, come ha detto Allegri, la luce in fondo al tunnel.