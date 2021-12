Il Milan perde 1-0 contro il Napoli e ottiene un solo punto nelle ultime due partite. Stefano Pioli però al termine della partita respinge l'idea di una squadra in difficoltà: "Non siamo stanchi e l'abbiamo dimostrato stasera. Poi si può giocare con più qualità, ma a livello di aggressività è stata una delle nostre migliori partite in campionato. Dal punto di vista dell'energia, la squadra mi è piaciuta in tutto e per tutto. E' mancata la giocata vincente, qualche passaggio sbagliato banalmente, ma non la condizione fisica. Sarebbe più facile anche per me dire che siamo stanchi, ma è stata una delle nostre migliori partite nell'ultimo periodo. C'è il rimpianto di aver preso quel gol e qualche pallone perso nel primo tempo, ma non la prestazione della squadra. Abbiamo giocato una partita vera, ci è mancato un pizzico di qualità, ma la squadra non meritava di perdere. Abbiamo speso tanto, ma come tutte le squadre che vogliono competere per rimanere in alto, ma non ho visto una squadra stanca".