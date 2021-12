Milan e Napoli sono alla ricerca di un difensore centrale: i rossoneri hanno perso Kjaer per infortunio, Spalletti si è ritrovato senza Manolas che è andato all'Olympiacos. I due nomi che piacciono per gennaio sono Bremer e Botman, ma Torino e Lille non vorrebbero cederli quindi potrebbero spuntare piste alternative (come Sarr del Chelsea). Oppure i due club potrebbero provare ad anticipare interventi previsti a giugno facendo un investimento con sei mesi di anticipo

