Serie A, il calendario del prossimo turno

L'ultima giornata del girone d'andata chiude il 2021 calcistico di Serie A. Tra i tre anticipi del martedì in campo anche l'Atalanta e la Juventus, domenica le restanti sette gare: il programma completo del prossimo turno di campionato

Si gioca tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre il diciannovesimo e ultimo turno di Serie A del 2021, che coincide con l'ultima giornata del girone d'andata. A inaugurare il turno di campionato è la sfida tra Udinese e Salernitana, in programma alle 18.30 di martedì. Sempre lo stesso giorno, ma alle 20.45, si giocano Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari. Menù ricchissimo il mercoledì, quando si disputano le restanti sette partite: alle 16.30 è in programma il fischio d’inizio per Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio; alle 18.30 la capolista Inter sfida il Torino a San Siro, mentre sempre allo stesso orario si giocano Roma-Sampdoria e Verona-Fiorentina. A chiudere questo turno, e il 2021 calcistico di Serie A, sono le due gare delle 20.45: Empoli-Milan e Napoli-Spezia.