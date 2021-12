Il Napoli vince 1-0 a San Siro e agguanta il Milan al secondo posto della classifica. Soddisfatto Luciano Spalletti al termine della gara: "Quello che mi ha fatto piacere è stato reggere senza abbassarsi troppo durante tutti i 90 minuti, forse solo nel finale abbiamo sofferto quando loro facevano valere la fisicità di Ibra e Giroud. Potevamo organizzare delle ripartenze, non ci siamo riusciti perchè la fisicità è qualcosa di fondamentale nel calcio, però ci sono capitate anche delle occasioni per passare sul 2-0 e non ne abbiamo approfittato. Abbiamo giocato da grande squadra contro un grande avversario".

"Risultato fondamentale, avevamo il Vesuvio dentro"

L'allenatore del Napoli ha proseguito, analizzando l'atteggiamento della sua squadra: "Abbiamo lottato, ci siamo dati una mano e questa voglia di fare qualcosa per il Napoli è stato messo in evidenza. Non abbiamo chiesto niente, ma ci siamo messi nelle condizioni di fare un risultato fondamentale perchè venivamo da due sconfitte consecutive, anche immeritate. Quando si abbassa l'autostima con una maglia di questo tipo addosso diventa tutto più pesante. Siamo stati bravi a soffrire". Infine una battuta sulle scarpe da calcio indossate da Spalletti a bordocampo durante il match: "Volevo giocarla questa partita, non ci ho mai giocato in uno stadio così. Con queste scarpe si giocava già ai miei tempi. Me le sono volute rimettere per una volta. Il Vesuvio questa volta non è stata solo una cartolina di Napoli, ma è stato anche l'atteggiamento di una squadra".