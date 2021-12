Nicolò Barella e Razvan Marin sono stati fermati per una giornata dal giudice sportivo e non prenderanno parte all'ultima gara del 2021. Ammende per Juventus, Atalanta e Roma

Finisce in anticipo il 2021 di Nicolò Barella, che sarà costretto a saltare l'ultima gara dell'anno della sua Inter che sarà impegnato mercoledì 22 alle 18:30 in casa contro il Torino. Il centrocampista nerazzurro, infatti, ha rimediato un cartellino giallo (il quinto del suo campionato) nell'ultimo turno con la Salernitana e dovrà scontare un turno di squalifica. Ma il giocatore della Nazionale italiana non è l'unico fermato dal giudice sportivo, che si è pronunciato sulle gare di venerdì e sabato: anche Razvan Marin del Cagliari dovrà stare fermo una giornata dopo aver preso un cartellino rosso (per doppia ammonizione) nell'ultimo impegno contro l'Udinese.