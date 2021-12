'Casa Milan' ceduta a un fondo immobiliare

Il Milan ha ufficialmente ceduto 'Casa Milan' al fondo immobiliare Inarcassa RE. Un'operazione che, a livello economico, genera un apporto finanziario importante, di circa 20 milioni di euro. Questa vendita, secondo il club rossonero, s'inserisce nel percorso di sostenibilità che la società sta portando avanti in questi anni. Lo scorso 23 febbraio, il Milan era diventato proprietario dell'immobile, che era stato acquistato da Vittoria Assicurazioni per circa 42 milioni. L'operazione era nata già nei mesi precedenti, quando il club rossonero aveva esercitato un'opzione per l'acquisto a prezzi inferiori rispetto ai valori di mercato. Durante l'anno, la società ha valutato diverse opportunità, per arrivare poi a un accordo con il Fondo Inarcassa RE. L'immobile resterà tuttavia la sede ufficiale del club rossonero, che continuerà a svolgere a 'Casa Milan' tutte le sue attività principali.