Pioli ha rincuorato la squadra prima dell'allenamento del lunedì mattina, ribadendo la sua soddisfazione per la prestazione fornita contro il Napoli, nonostante sia arrivata la sconfitta. In vista del match di mercoledì sera a Empoli, Theo Hernandez ha recuperato e si è allenato regolarmente, mentre Leao ha svolto ancora lavoro differenziato

Lunedì mattina non semplice per il Milan, che ha dovuto fare i conti con il giorno dopo la sconfitta interna contro il Napoli. Un ko che è costato l'aggancio da parte degli azzurri al secondo posto in classifica, con la distanza verso l'Inter capolista che è salita a 4 punti. Una partita che ha lasciato anche qualche strascico polemico, con l'episodio del gol annullato a Kessiè nel finale che non è andato giù a Stefano Pioli, che riteneva passivo il fuorigioco sbandierato a Giroud che ha causato l'interruzione dell'azione.