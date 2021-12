Una vittoria schiacciante sul campo dell'Atalanta, un 4-1 frutto della migliore prestazione stagionale da parte della sua Roma. Tre punti che meritavano di essere festeggiati a dovere e così Josè Mourinho, una volta rientrato dalla trasferta di Bergamo, ha deciso di portare tutto lo staff tecnico a cena fuori in un lussuoso ristorante nella zona dell'Eur. Cena offerta dall'allenatore portoghese, che ha voluto così ringraziare i propri collaboratori per l'impegno profuso quotidianamente all'interno del centro sportivo di Trigoria. Un modo per cementare ulteriormente un gruppo che, anche se con qualche alto e basso, sembra aver trovato la propria strada nel match del Gewiss Stadium e che al momento si trova in piena zona Europa League e a 6 punti di distanza dal quarto posto.