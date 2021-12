Da Bergamo torna una Roma che comincia ad assomigliare al suo allenatore. Può essere la gara della svolta che apre nuovi scenari soprattutto se i Friedkin a gennaio apriranno il portafoglio per rinforzare la squadra giallorossa secondo le indicazioni dello Special One

Costruire una mentalità vincente. È questo lo scudetto inseguito nel suo primo anno da José Mourinho. Obiettivo non semplice per un club che non alza un trofeo da 13 anni. Ma il segnale forte, fortissimo, arrivato da Bergamo mostra una direzione ben precisa.