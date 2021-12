Ultimo turno del 2021 per la Serie A: aprirà la giornata Udinese-Salernitana, con i granata che non hanno mai vinto contro i bianconeri. In chiusura Empoli-Milan (rossoneri a caccia della 17^ vittoria esterna nell'anno solare) e Napoli-Spezia (gli azzurri non vincono due match di fila da ottobre). Il programma completo con statistiche e curiosità delle singole partite Condividi

Udinese-Salernitana, martedì 21 dicembre, ore 18.30 Sfida al tabù per la Salernitana che nei due precedenti contro l'Udinese ha sempre perso. I campani, inoltre, non hanno mai segnato in trasferta contro una squadra friulana in Serie A (0-0 contro la Triestina nel 1947 e 2-0 contro l'Udinese nel 1998). I bianconeri vanno a caccia del sesto risultato utile di fila alla Dacia Arena, striscia che manca dal 2019 quando l'Udinese arrivò a otto match senza perdere in casa. Tuttavia i friulani, nelle ultime sette gare interne contro formazioni neopromosse, hanno conquistato una sola vittoria (3-0 contro il Venezia in questa stagione). La Salernitana ha perso le ultime quattro gare senza segnare: l'ultima squadra che non ha realizzato gol per cinque match consecutivi è stata la Fiorentina tra aprile e maggio 2019.

Genoa-Atalanta, martedì 21 dicembre, ore 20.45 L'Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare in Serie A contro il Genoa: l'unico successo rossoblù nel parziale è un 3-1 nel dicembre 2018 con Prandelli in panchina. I nerazzurri vantano una media di 2,2 gol realizzati nelle ultime 10 trasferte al Ferraris contro il Genoa: la squadra di Gasperini, inoltre, è diventata la quinta squadra capace di segnare almeno 100 gol nell'anno solare. Il Genoa ha subito finora 37 gol (peggio solo nel 2019-2020 con 38 reti e nel 1950-1951 con 40). Andriy Shevchenko rischia di perdere la quarta partita consecutiva interna: nell'era dei tre punti nessun allenatore è arrivato a quattro sconfitte in casa nelle prime quattro in rossoblù. Torna in Liguria, invece, Gian Piero Gasperini che ha collezionato 232 panchina in Serie A con il Genoa.

Juventus-Cagliari, martedì 21 dicembre, ore 20.45 I bianconeri hanno vinto 9 delle ultime 10 gare in Serie A contro il Cagliari e nelle ultime cinque partite all'Allianz Stadium ha sempre vinto, con un punteggio aggregato di 16-1. Il 2021 della Juve, tuttavia, si concluderà con due dati negativi in campionato: da una parte almeno 10 sconfitte (non accadeva dal 2010), dall'altra ha subito 42 gol (l'ultima volta che ha incassato più gol è stato nel 2010 con 52 reti). Il Cagliari ha ottenuto una sola vittoria nelle prime 18 giornate (l'ultima squadra a salvarsi con questo score è stato il Bologna nel 1978-1979) e non è andato a segno in cinque delle sette trasferte di Serie A giocate con Mazzarri in panchina (bilancio di 3 pareggi e 4 sconfitte). In caso di vittoria, Allegri eguaglierebbe Fabio Capello per numero di successi in Serie A: 252, spareggi esclusi.

Sassuolo-Bologna, mercoledì 22 dicembre, ore 16.30 Quindicesimo derby emiliano in Serie A tra Sassuolo e Bologna. I neroverdi hanno vinto tre delle ultime quattro partite contro i rossoblù che, tuttavia, sono andati a segno in tutte le ultime 11 gare contro i "cugini" emiliani. Il Sassuolo chiuderà il 2021 con il record di punti in un anno solare (finora sono 60, frutto di 16 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte) ed è andato a segno nelle ultime 14 partite, record per il club. Il Bologna ha perso le ultime tre partite: gli emiliani non registrano quattro ko di fila da maggio 2018. Riflettori puntati su Raspadori: 4 gol e 4 assist in stagione, nei top 5 campionati europei solo Wirtz, Haaland e Vinicius hanno fatto altrettanto bene e sono più giovani dell'attaccante del Sassuolo.

Venezia-Lazio, mercoledì 22 dicembre, ore 16.30 I due club si sono affrontati solo sei volte nell'era dei tre punti: il bilancio è di tre vittorie per la Lazio, due per il Venezia e un pareggio. La sfida più recente risale a marzo 2002 (4-2 in favore dei laziali). I biancocelesti hanno vinto le ultime cinque partite contro neopromosse, ma hanno raccolto solo otto punti in nove trasferte con 20 gol subiti. Il Venezia potrebbe centrare il terzo pareggio consecutivo in campionato (non accade dal 1962) ed è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe contro la Lazio in Serie A.

Inter-Torino, mercoledì 22 dicembre, ore 18.30 Sarà la 155esima sfida in Serie A tra le due formazioni: l'Inter ha vinto le ultime quattro partite, segnando sempre almeno due gol in ogni match. I nerazzurri hanno vinto 18 incontri interni nel 2021 (solo la Juventus nel 2016 e il Torino nel 1948 hanno fatto meglio nella storia con 20 successi) e hanno perso una sola delle ultime 19 partite giocate di mercoledì (1-2 contro la Sampdoria a gennaio 2021). Dal 2017 il Torino non vince l'ultimo match dell'anno solare. Riflettori puntati su Lautaro Martinez che ha segnato nelle ultime quattro sfide contro i granata: nessun giocatore, dal 1994-1995, ha trovato il gol per cinque gare consecutive contro il Toro.

Roma-Sampdoria, mercoledì 22 dicembre, ore 18.30 La Samp ha vinto l'ultima partita in Serie A contro la Roma e potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi per la prima volta dal 2015. Il segno X tra queste due formazioni, all'Olimpico, manca dal 2012: da allora due vittorie blucerchiate e sei giallorosse. Bilancio negativo per la Samp contro le formazioni laziali: zero vittorie nelle ultime sei trasferte. Un solo successo in quattro precedenti, invece, per José Mourinho contro i liguri. Stato di grazia per Gabbiadini, a segno nelle ultime quattro partite di Serie A: nei top 5 campionati europei solo una volta ha registrato una striscia più lunga (5, tra Napoli e Southampton).

Verona-Fiorentina, mercoledì 22 dicembre, ore 18.30 Il Verona ha perso sei delle ultime sette sfide al Bentegodi contro la viola che non vince due partite consecutive contro i veneti dal 2014. Bilancio opposto al mercoledì per le due formazioni: i gialloblù sono imbattuti da quattro partite, mentre la Fiorentina non ha vinto negli ultimi cinque incontri. Sfida da ex per Simeone che ha segnato 20 gol in 74 presenze con la maglia della Fiorentina e ha siglato tre reti da avversario. Vlahovic, invece, potrebbe andare a segno per la settima partita consecutiva in campionato (meglio solo Batistuta con 11 match nel 1994-1995).

Empoli-Milan, mercoledì 22 dicembre, ore 20.45 Il Milan ha perso soltanto una delle ultime nove sfide di Serie A contro l'Empoli ed è rimasto imbattuto in 20 delle ultime 21 partite contro squadre neopromosse: l'unica eccezione è la sconfitta contro lo Spezia a febbraio 2021. Fortino "Castellani" per l'Empoli, a punti nelle ultime cinque partite interne e vittorioso negli ultimi due incontri giocati in casa. Il Milan avrà l'occasione per diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a ottenere almeno 17 successi esterni in campionato in un anno solare (meglio solo il Napoli con 18 vittorie nel 2017).