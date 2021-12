Aspettando il termine del girone d'andata del campionato, l'osservatorio calcistico CIES ha già stilato i migliori undici giocatori per ognuno dei cinque maggiori tornei d'Europa in questa stagione. In Serie A tre squadre dominano nella formazione ideale, ma c'è una sorpresa in attacco. Dall'Italia alla Spagna, ecco tutti i top 11