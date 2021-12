L'allenatore nerazzurro alla vigilia del match che chiuderà il girone d'andata: "Siamo in un bel momento, ma sappiamo che il nostro percorso è ancora lungo. Per ora siamo in linea con quanto ci aveva richiesto la società, che erano gli ottavi di Champions e il mantenimento dei primi quattro posti in campionato"

Quanto è soddisfatto del titolo di campione d'inverno?

"Sono soddisfatto, siamo molto contenti di questo titolo d'inverno, ma sappiamo che non finisce nell'albo d'oro. E' una bella sensazione, ma deve essere uno stimolo per farci dare ancora di più"

Esiste un metodo Inzaghi? Come si fa a vincere le partite e mantenere questa qualità di gioco?

"Siamo in un bel momento, i ragazzi sono tutti coinvolti e abbiamo la fortuna di poter lavorare sempre molto bene, nonostante le tantissime partite che abbiamo avuto. Stiamo facendo bene, siamo contenti, ma sappiamo che il nostro percorso è ancora molto lungo. Abbiamo visto in queste prime 18 partite di campionato che i vertici sono cambiati velocemente. Noi siamo in linea con quello che ci aveva chiesto la società, che era di tornare agli ottavi di Champions e mantenere le prime quattro posizioni in campionato. Siamo contenti, la squadra sta lavorando molto bene e tutto questo è uno stimolo per continuare così, sapendo che le insidie sono tante"

Dopo la sosta ci sarà un calendario molto difficile. Lo scudetto dell'Inter passa per i prossimi due mesi?

"Mancando ancora 20 partite alla fine, è tutto ancora lunghissimo. Sappiamo quello che ci prospetta il calendario, ma ora la mia unica concentrazione è sulla partita di domani. Affrontiamo una squadra in salute e molto ben organizzata"

Qual è la caratteristica migliore del Torino di Juric?

"Ha giocatori di quantità e qualità. Nelle ultime 4 partite ha fatto 2 pareggi e 2 vittorie. Ha un allenatore che stimo molto, è molto preparato e tira fuori il meglio dalle proprie squadre"

Contro il Torino non ci sarà Barella: può essere un primo test in vista della sfida con il Liverpool?

"Per il Liverpool c'è tempo e spazio, manca ancora tantissimo. Sappiamo che ci dovremo arrivare nel migliore dei modi, tra infortuni e squalifiche. In questi primi 4 mesi abbiamo visto che devi sempre avere in testa delle idee diverse perchè la squadra può essere sempre in evoluzione da un giorno all'altro"