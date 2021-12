Risonanza per Zapata uscito al 44' dell'ultimo match col Genoa e Toloi, assente a Marassi: fuori per tre settimane. Per loro problemi rispettivamente ai flessori e all'adduttore. Stop di tre-quattro settimane per Maehle per una microfrattura. Tutti comunque da rivalutare dopo la pausa natalizia. L'Atalanta tornerà in campo a gennaio sfidando Torino, Udinese e Inter in campionato

Atalanta, il punto infortuni. L'ultima partita dell'anno è stata lo 0-0 col Genoa, match in cui Zapata è uscito infortunato e a cui non hanno preso parte Toloi e Maehle. Ma come stanno i tre? Mercoledì 22 dicembre è stata giornata di risonanze. Per l'attaccante colombiano - fuori al 44' a Marassi - si tratta di un problema ai flessori. Tempo di stop? Probabili ventuno giorni. Per Toloi (che si era fermato durante la rifinitura) guaio all'adduttore, e anche per lui si parla indicativamente di tre settimane circa. Il centrale azzurro aveva saltato intramente il match della 19^ giornata coi rossoblù al pari di Maehle: per lui microfrattura al dito del piede in seguito al trauma contusivo contro la Roma, e sosta ai box di circa tre o quattro settimane. In realtà, i tempi sono ancora indicativi, e tutti saranno da valutare nuovamente alla ripresa dopo la pausa natalizia. Non è escluso il loro rientro anticipato a seconda di come procederà il programma di recupero.