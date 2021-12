L'allenatore nerazzurro a Sky Sport: "Non era facile giocare su questo campo, abbiamo attaccanto tanto ma senza riuscire a sbloccarla, in questa situazione l'assenza di Zapata ha pesato parecchio. Ma voglio vedere sempre questo atteggiamento, dobbiamo meritarci gli apprezzamenti con prestazioni e risultati. Mercato? Le idee non devono mai mancare, se resti fermo prima o poi scivoli e bisogna sempre chiedersi come migliorare" GLI HIGHLIGHTS Condividi

Si ferma ancora l'Atalanta che, dopo la sconfitta interna contro la Roma, non riesce ad andare oltre lo 0-0 a Marassi contro il Genoa. I rossoblù strappano un punto prezioso ai nerazzurri, ai quali non riesce il sorpasso momentaneo su Napoli e Milan. Queste le parole di Gian Piero Gasperini: "Abbiamo fatto la nostra partita, attaccando a lungo e avendo le nostre possibilità – ha dichiarato a Sky Sport -. Ma se non riesci a sbloccare la partita diventa più difficile, i ragazzi ci hanno provato fino all'ultimo ma purtroppo è andata così. L'uscita di Zapata, in una partita del genere, ha pesato ancora di più ed è finita 0-0. Terreno di gioco imperfetto? Abbiamo avuto un possesso di palla altissimo, anche nella loro metà campo, ma non c'era la possibilità di giocare un calcio decente per entrambe le squadre. Siamo riusciti a costruire qualche occasione, ma senza sbloccare il risultato".

"Voglio vedere sempre questo atteggiamento"

Restano tuttavia i 38 punti al termine del girone d'andata, record storico del club: "Non ho obiettivi se non quello di vedere sempre la squadra giocare con questo atteggiamento – prosegue - L'Atalanta è sempre molto elogiata, ma non ha una forza mediatica fortissima. Quindi spesso tocca a me metterci la faccia quando qualcosa non va bene. Ma l'importante è avere sempre questo atteggiamento, anche quando non si vince. In tanti seguono l'Atalanta, per noi è un grande orgoglio e lavoriamo sempre per migliorarci. Ci teniamo ad avere degli apprezzamenti, cerchiamo di conquistarceli con le prestazioni e con i risultati".