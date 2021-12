Il commento dell'allenatore nerazzurro dopo la vittoria contro il Torino: "Abbiamo fatto una partita importante, ora dobbiamo recuperare forze fisiche e mentali e dobbiamo ripartire con l'anno nuovo". L'Inter chiude il girone d'andata al primo posto in classifica: "Ora fa comodo a tutti dire che siamo una corazzata e i favoriti, ma in estate in molti non la pensavano così". E evidenzia tre ragioni per la prima parte di stagione così positiva: "Ragazzi seri, grande pubblico e una società alle spalle che aiuta" Condividi

L'Inter chiude il suo speciale 2021 con una vittoria di misura contro il Torino (1-0) che gli ha consentito di tenere lontane le sue inseguitrici. Intervenuto nel postpartita, questa è stata l'analisi di Simone Inzaghi sul match svolto dai suoi giocatori: "Abbiamo fatto una partita importante perché sapevamo che il Torino era una squadra difficile da affrontare. Siamo stati bravi a prepararla: sapevamo del loro pressing feroce e che ci avrebbero sporcato le giocate, ma nonostante questo abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo molto soddisfatti per come abbiamo chiuso quest’anno. Adesso dobbiamo recuperare forze fisiche e mentali e ripartire con l’anno nuovo". Inzaghi ha anche commentato la capacità della sua squadra a soffrire poco nonostante il margine di un solo gol: "La squadra ha rischiato poco o niente. Le vittorie e i momenti chiaramente aiutano anche in questo. Sappiamo che stiamo attraversando un ottimo momento: siamo stati bene in campo e abbiamo gestito bene, nonostante sapessimo le difficoltà che ti può creare una squadra come il Torino".

"Ora fa comodo a tutti dire che l'Inter è una corazzata, ma mesi fa..." leggi anche Inter, 7 vittorie di fila: col Toro basta Dumfries L'Inter chiude quindi il girone d'andata al primo posto in classifica. Questo il commento di Inzaghi sulla prima metà di stagione, iniziata con qualche difficoltà e chiusa nel migliore dei modi: "Ho avuto subito grande fiducia, dopo che avevo conosciuto i ragazzi. Ora probabilmente fa comodo a tutti dire che l’Inter è una corazzata ed è la favorita, ma io voglio ricordare che a inizio campionato i giudizi non erano questi. I ragazzi sono stati bravi, ma per noi questi risultati devono essere uno stimolo, perché ci aspetta un viaggio pieno d'insidie". Difficoltà che, come detto da Inzaghi, ci sono state anche al momento del suo arrivo sulla panchina nerazzurra: "Se le abbiamo superate è merito di ragazzi meravigliosi e sempre disponibili, di un pubblico incredibile e di una società alle mie spalle che mi ha sempre assecondato in tutto. Quando sono arrivato sono stati chiari, mostrandomi le loro difficoltà e che il primo passo sarebbe stato quello di mettere in sicurezza il club".