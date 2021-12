Billy ha commentato il progetto scelto da Milan e Inter: "Abbiamo lasciato un pezzo di cuore a San Siro ma è il momento di entrare in un'ottica diversa per colmare la differenza con l'Europa". L'ex portiere nerazzurro è allineato: "Noi siamo legati ai nostri ricordi ma adesso basta girare l'Europa o anche soltanto andare in Turchia per rendersi conto di quanto siano belli gli stadi nuovi. Il progetto di Populous è stupendo, spero di poterlo vedere"

LE FOTO DEL PROGETTO SCELTO: LA "CATTEDRALE" DI POPULOUS