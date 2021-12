Serie A, il calendario del prossimo turno

Il 2021 di Serie A si è chiuso con l'ultima giornata del girone d'andata, ora appuntamento al 2022 che inizierà con il turno dell'Epifania. Dieci partite tutte in programma il 6 gennaio, distribuite in cinque orari diversi. Si parte alle ore 12.30 con Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari, mentre alle 14.30 si prosegue con Lazio-Empoli e Spezia-Hellas Verona. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, scende in campo l'Atalanta contro il Torino, contemporaneamente il Sassuolo ospita il Genoa al Mapei Stadium. Alle 18.30 il primo big match di giornata, quello tra Milan e Roma a San Siro. Stesso orario per lo scontro salvezza tra Salernitana e Venezia. La 20^ giornata si chiude alle 20.45 con Fiorentina-Udinese e con l'altro big match, tra Juventus e Napoli.