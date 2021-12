L'accusa del portiere bianconero dopo la gara col Cagliari: "Abbiamo lavorato tanto ma bisogna ancora migliorare, spesso giochiamo con la puzza sotto al naso e questo non mi piace. Non so cosa succede, ma capita che spesso ci abbassiamo nei secondi tempi: è successo contro il Venezia e loro hanno pareggiato, per fortuna con il Cagliari ci è andata bene"

Si è chiuso con un successo il 2021 della Juventus, che ha superato 2-0 il Cagliari all'Allianz Stadium. Cinque risultati utili consecutivi per i bianconeri, che da novembre stanno mantenendo un ritmo da zona Champions con 19 punti conquistati sui 24 a disposizione. Migliorato soprattutto il rendimento difensivo: solo 2 gol subiti nelle ultime 8 giornate di campionato come sottolineato da Wojciech Szczesny, che però critica un atteggiamento sbagliato da parte della squadra in determinate situazioni: "Abbiamo lavorato, ma c'è ancora tanto da migliorare sia in fase difensiva che davanti – le parole del portiere –. Ogni tanto, sull'1-0, ci troviamo troppo bassi perché magari ci sentiamo un po' più comodi così, però questo non va bene. Spesso si gioca con la puzza sotto al naso e non mi piace".