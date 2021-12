L'allenatore bianconero dopo la vittoria col Cagliari: "Tolte le prime tre giornate, siamo in linea con le altre grandi. Firmerei per arrivare a fine febbraio con questo distacco, purtroppo ci mancano punti preziosi contro le piccole. Mi aspetto altri gol dai centrocampisti oltre che sulle palle inattive, su questo dobbiamo migliorare. Dybala? Non l'ho rischiato, lo aspettiamo nel 2022 perché per noi è molto importante" GLI HIGHLIGHTS Condividi

Può sorridere Massimiliano Allegri, che chiude il 2021 con una vittoria. La Juventus batte il Cagliari per 2-0 grazie a un gol per tempo: la apre Moise Kean, la chiude Federico Bernardeschi. I bianconeri chiudono il girone d'andata a quota 34, in attesa di riprendere nel 2022 la rincorsa Champions, ora distante 4 punti. Questo il commento di Massimiliano Allegri: "Dopo le prime tre partite abbiamo fatto quasi gli stessi punti delle altre grandi – ha dichiarato l'allenatore bianconero - Gennaio sarà importante, vorrei arrivare a fine febbraio con questo distacco per lottare per i primi quattro posti. Una volta eliminati gli scontri diretti le altre squadre se li giocheranno tra di loro, per noi potrebbe essere un po' più semplice. Fino a ora in sei scontri diretti abbiamo conquistato 11 punti, perdendo solo contro Napoli e Atalanta. Purtroppo ci mancano punti preziosi nelle altre partite".

"Mi attendo altri gol dal centrocampo e dalle palle inattive" leggi anche Kean-Bernardeschi, la Juve batte il Cagliari 2-0 Decisivo, sul primo gol, un cambio tattico fatto proprio da Allegri: "Morata con la squadra chiusa si era un po' innervosito, ho preferito mettere Kean centravanti ed è stato bravo in occasione del gol. Dall'esterno Alvaro ha trovato più spazi e ne ha tratto giovamento tutta la squadra". Il secondo gol lo ha fatto Bernardeschi, ma manca l'apporto in fase realizzativa da parte dei centrocampisti: "Come caratteristiche Arthur non ha tanti gol, Locatelli ne ha qualcuno in più e ne ha fatti 3. Qualcuno dovrebbe farlo McKennie, mentre Rabiot a volte non ha avuto una buona lettura e potrebbe fare di più anche con il tiro da fuori. Bisogna sicuramente trovare gol anche dai centrocampisti, oltre che sulle palle inattive".