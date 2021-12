Verona-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

I gialloblù a caccia di riscatto per tornare a muovere nuovamente la classifica, i viola per allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Verona-Fiorentina, ore 18.30, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Dove vedere Verona-Fiorentina in tv

approfondimento

Serie A, la presentazione della 19^ giornata

La gara tra Verona e Fiorentina, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si gioca mercoledì 22 dicembre alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi di Verona. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata ad Antonio Nucera, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Paolo Aghemo e Vanessa Leonardi.