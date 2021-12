Natale a casa per Massimo Ferrero: accogliendo la richiesta dei difensori dell'imprenditore, il tribunale del riesame di Catanzaro ha deciso che l'ex presidente della Sampdoria può lasciare il carcere di San Vittore di Milano e andare agli arresti domiciliari. "Grande soddisfazione per il lavoro svolto finora, che ha fatto si che Ferrero possa trascorrere le feste a casa, con la sua famiglia", il commento dei legali Luca Ponti e Pina Tenga.