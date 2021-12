Il direttore generale della Fiorentina parla a La Repubblica del contratto del centravanti serbo, in scadenza a giugno del 2023: "La proposta è sul tavolo e rimane quella. Gli abbiamo proposto il rinnovo più alto di sempre nella storia della Fiorentina. L’abbiamo fatto più volte e sia lui che il procuratore ci hanno fatto capire che non vogliono accettare". E su Ikoné: "Lo seguiamo, ideale per il nostro gioco" DOMENICA 19 DICEMBRE GASPERINI OSPITE DEL CLUB Condividi

"Il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic? La proposta è sul tavolo e rimane quella. Non posso sapere quello che accadrà in futuro". Parola di Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina ha parlato a La Repubblica della posizione del centravanti serbo, in scadenza a giugno del 2023. "Siamo stati chiari con Dusan - spiega Barone - gli abbiamo proposto il rinnovo, il più alto di sempre nella storia della Fiorentina. L’abbiamo fatto più volte e sia lui che il procuratore ci hanno fatto capire che non vogliono accettare".

"Dusan un professionista. Servono regole per agenti" L'attaccante classe 2000 è già a quota 17 reti e due assist tra campionato e Coppa Italia su 18 presenze. numeri che lo hanno portato nei radar dei migliori club d'Europa. "Dusan è un professionista serio - sottolinea Barone - su questo non posso dire niente, abbiamo un buon rapporto con lui. Noi contro i procuratori? No, ma in questo momento il mercato è completamente controllato da loro. A noi non piace il double dipping, ovvero quando un agente prende una percentuale sul trasferimenton da entrambe le parti. Ci vogliono regole chiare, precise". Sul campo intanto la Fiorentina è quinta, davanti a Juventus, Roma e Lazio e arriva da tre vittorie di fila in campionato. Per Barone c'è "un gruppo compatto e forte. Vlahovic è uno dei suoi componenti. Italiano gioca alla Zeman, oppure come il Lipsia: è quello che cercavamo".