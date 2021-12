Entro martedì verrà deciso il nome del nuovo presidente blucerchiato: Marco Lanna e Carlo Osti favoriti per il dopo Ferrero (dimissionario in seguito all'arresto)

Conto alla rovescia per la nomina del nuovo presidente della Sampdoria: dopo la riunione del 24 dicembre, l'assemblea dei soci si è aggiornata a lunedì 27 per definire alcuni aspetti tecnici-organizzativi. Saranno formalizzate le conferme nel cda di Paolo Fiorentino, Gianluca Vidal, Enrico Castanini e Giuseppe Profiti e, soprattutto, dovrà essere nominato il numero uno della dirigenza che prenderà il posto di Massimo Ferrero, dimissionario dopo l'arresto .

Lanna e Osti favoriti

Quello che è certo è che entro martedì verrà deciso il nome del nuovo presidente blucerchiato: in pole Marco Lanna (tra i protagonisti della Samp dello scudetto del 1991) e Carlo Osti (ancora in organico come ds ma sospeso da Ferrero a settembre, nei suoi confronti l'ex patron aveva intentato una causa di lavoro).