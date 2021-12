A poco più di un anno dalla morte di Diego, avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina, un altro lutto nella famiglia Maradona. Quest’oggi, intorno alle ore 12 nella sua abitazione in zona Flegrea a Monte di Procida (provincia di Napoli), è deceduto Hugo Maradona, fratello minore del Pibe de Oro, a causa di un arresto cardiaco. Così come Diego, Hugo venne acquistato dal Napoli all’età di 18 anni ma la sua carriera è stata decisamente diversa rispetto a quella del fratello: in Italia ha indossato la maglia dell’Ascoli (13 presenze in Serie A), poi le esperienze estere in Spagna, Austria e Giappone.