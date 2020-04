2/13

Eloi (Genoa, 1983-1985).

Di lui dicevano che palleggiasse con i limoni. Brasiliano scuola San Paolo, si mette in luce con il Santos, quando ha la fortuna di segnare una doppietta contro il Milan al Mundialito dell’81, e i club italiani si incuriosiscono. Al suo arrivo in A si presenta come una via di mezzo tra Zico e Falcao, ma non riesce a evitare la retrocessione del Genoa. Ritorno in patria, dopo aver fallito anche la risalita (34 presenze in tutto in due stagioni), senza lasciare il segno