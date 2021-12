Tra Milan e NBA, la chiacchierata Pioli-Scariolo

Simpatica ma anche formativa chiacchierata a Milanello tra Stefano Pioli e Sergio Scariolo. Due mondi differenti a confronto, quello del calcio e quello del basket che, tuttavia, mostrano anche dverse cose in comune. L'allenatore del Milan ha 'incalzato, quello della Virtus Bologna per riuscire a carpire qualche segreto ma anche per saperne di più sull'esperienza in Nba di Scariolo. Tema ricorrente, quello dei ritiri: "Non posso fare grossi paragoni - spiega Scariolo - Perché nel basket quando giochi in casa praticamente i ritiri non esistono. Si fa allenamento al mattino e generalmente nel posto in cui si gioca. Non torni neanche nella tua facility, nel tuo centro sportivo, il pranzo è libero così come il riposo e si riparte due ore prima della gara verso il palazzetto dello sport. Ovviamente quando si gioca in trasferta si parte il giorno prima ma onestamente non ho mai sentito la mancanza di un ritiro quando gioco in casa, qualche volta è successo che giocando la mattina si è andati a dormire insieme la sera prima". Impressione confermata anche da Pioli: "Io ero abituato ad andare in ritiro sia da calciatore che da allenatore ma sono 3-4 anni, sia a Firenze che al Milan, che non facciamo il ritiro, quando giochiamo a San Siro la sera, in mattinata ci alleniamo a Milanello e rimaniamo tutto il giorno qui, ma addirittura anche in trasferta partiamo la mattina per giocare la sera, preferiamo fare il riposo quando giochiamo in infrasettimanale qui a Milanello e dormiamo qui. E sia io che i giocatori non sentiamo la necessità di fare il ritiro - spiega ancora - Anzi restare a casa ci permette di essere più sereni e più concentrati. Una volta i ritiri erano aggreganti perché si giocava a carte o si faceva qualche gioco di società, adesso non più tra i-pad, computer ecc.".