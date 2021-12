Milan, piace Diallo del Psg: primi contatti

Il Milan continua a guardare in Francia per rafforzare la propria difesa. Oltre a Sven Botman del Lille, tra gli obiettivi dei rossoneri c'è anche Abdou Diallo del Paris Saint Germain. Ci sono stati i primi contatti per il difensore senegalese con un'apertura alla cessione da parte del Psg. La richiesta dei parigini, però, è ritenuta alta dal Milan. I rossoneri sono disposti ad acquistare Diallo se i parigini dovessero abbassare le pretese, anticipando così un investimento previsto per la prossima estate e coprendo il buco in difesa dopo l'infortunio di Kjaer. Il difensore, tuttavia, non sarebbe subito a disposizione visto che giocherà la Coppa d'Africa con il Senegal.