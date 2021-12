L'attaccante del Milan non replica la vittoria del trofeo conquistato nel 2020 e vinto ben 12 volte in carriera. Questa volta il Pallone d'Oro svedese va al centrocampista del Lipsia. In carriera Ibra ha conquistato il Guldbollen 12 volte, con 10 vittorie di fila tra il 2007 e il 2016

Zlatan Ibrahimovic non fa il bis. L'edizione 2021 del Guldbollen, il Pallone d'Oro svedese , è andata a Emil Forsberg , centrocampista del Lipsia. L'attaccante del Milan era tornato a conquistare l'ambito riconoscimento, vinto 10 volte di fila dal 2007 al 2016, nel 2020 dopo quattro anni di assenza. Non gli è bastato un 2021 chiuso al secondo posto in Serie A con il Milan, con la qualificazione dei rossoneri in Champions League a sette anni dall'ultima volta e 11 gol a referto.

Ibra resta lo svedese più vincente

Ibra interrompe così una striscia vincente avviata nel 2005, passata per 10 vittorie di fila del Guldbollen tra il 2007 e il 2016 e per l'affermazione del 2020. Questa volta il premio della stampa sportiva svedese è andato a Forsberg, autore nella scorsa stagione di 9 reti e 6 assist (in questa annata è a quota 6 gol) e che con il club tedesco ha totalizzato 51 reti in 231 partite. Numeri ai quali sommare i 4 gol segnati con la maglia della Svezia nell'ultimo Europeo. Ibra, che in Serie A ha segnato in questa stagione 7 gol in 15 partite. L'attaccante del Milan, a 40 anni, resta però il giocatore che ha vinto più volte il Pallone d'Oro svedese, ben 12.