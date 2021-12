Vietato chiamarli "anziani", d'altronde la classe non invecchia mai. Sono i giocatori più esperti del campionato, protagonisti schierati nel girone d'andata nonostante qualcuno di loro abbia già festeggiato i 40 anni. Eccoli in una top 11: modulo 4-3-1-2 dall'età media di 37 anni. In fondo i dieci più esperti in assoluto schierati nella Serie A 2021/22 (dati Opta)