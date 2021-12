In occasione della Supercoppa italiana contro la Juventus il prossimo 12 gennaio, come anticipato dalla società, i nerazzurri scenderanno in campo con una maglia diversa da quella indossata in stagione. La novità è legata all'interattività della divisa nella sua parte frontale: scansionando il codice QR, sarà possibile vivere l'atmosfera di San Siro ascoltando "C'è solo l'Inter"

Appuntamento al prossimo 12 gennaio a San Siro per la Supercoppa italiana contro la Juventus, ma non solo. Lo aveva anticipato la società e lo ha ufficializzato nelle ultime ore: l'Inter scenderà in campo con la classica maglia nerazzurra indossata in stagione, ma c’è una novità importante legata all'interattività. Come svelato nel comunicato dello scorso 15 dicembre, "Socios.com sostituirà infatti il logo "$INTER Fan Token" sulla parte anteriore della maglia con il canto preferito dai tifosi, esattamente così come suona allo stadio". Insomma, sarà possibile vivere l'atmosfera di San Siro scansionando il codice QR presente nella parte frontale della divisa.