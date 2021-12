La Lega Calcio ha fissato la data per la sfida tra Inter e Juventus per l'aggiudicazione della Supercoppa Frecciarossa 2021/2022. La trentaquattresima edizione del trofeo si disputerà a Milano, allo Stadio Giuseppe Meazza. I Campioni d'Italia giocano in casa: l'appuntamento a San Siro è per mercoledì 12 gennaio 2022, calcio d'inizio fissato alle 21.00. In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari sono previsti due supplementari da 15' e, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore. Nella gara è previsto l'utilizzo dei sistemi Goal Line Technology e Video Assistant Referees (VAR). Nessuna novità sul fronte "slot" relativi ai cambi: massimo cinque sostituzioni per squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni della gara oltre all'intervallo.