Da valutare per il match dell'Epifania le condizioni di Acerbi e Hysaj

Buone notizie per Maurizio Sarri, che si prepara a riaccogliere Ciro Immobile tra i calciatori a disposizione per la sua Lazio: l'attaccante biancoceleste ha infatti ottenuto il secondo esito negativo al tampone, dopo la positività riscontrata lo scorso 20 dicembre. Immobile, nella mattinata di giovedì 30 dicembre, si sottoporrà alla consueta visita di idoneità all'attività sportiva e conta di essere a disposizione di Sarri per la doppia seduta di allenamento in programma nel corso della giornata.