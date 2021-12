L'esterno dell'Inter si allena durante le vacanze invernali con il campione di kick boxing Luka Tomic. "Imparando qualcosa di nuovo ogni giorno" scrive Perisic su Instagram. Il 32enne croato è stato uno dei segreti della squadra di Simone Inzaghi: per lui in stagione 4 reti e 2 assist in 23 partite ufficiali

Dagli scarpini ai guantoni. Ivan Perisic s i dedica alla kick boxing nel corso delle vacanze invernali. Per farlo, l'esterno croato dell'Inter ha scelto un partner di allenamenti tra i migliori al mondo nella disciplina: l'ex campione di kick boxing Luka Tomic . Una seduta raccontata sull'account Instagram del giocatore 32enne, tra attività fisica, divertimento e voglia di crescere. "Imparando qualcosa di nuovo ogni giorno " è la frase scelta da Perisic per accompagnare il foto-racconto del particolare allenamento. Un piccolo derby a distanza con Zlatan Ibrahimovic , centravanti del Milan che spesso ha scelto i social per condividere con i fan i suoi allenamenti in una delle sue discipline preferite, il taekwondo.

I numeri di Perisic con l'Inter 2021/22

Una passione coltivata, quella per la kick boxing, in attesa di tornare in campo per partite ufficiali nel 2022. Perisic in stagione ha giocato con l'Inter 23 partite tra Serie A e Champions League, totalizzando complessivamente 4 reti e 2 assist. Molto prezioso negli schemi di Simone Inzaghi, è stato schierato dall'allenatore nerazzurro da esterno sinistro e all'occorrenza sull'altra fascia o addirittura da seconda punta. Numeri in linea con il rendimento ammirato nella scorsa stagione sotto la guida di Antonio Conte, che attendono il nuovo anno per essere ritoccati.