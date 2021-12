L'allenatore giallorosso si è recato all'Ostello don Luigi Di Niegro e ha portato la cena agli ospiti della struttura: "Non fingiamo di non sapere e non dimentichiamo la realtà. Ovunque esistono persone che hanno bisogno di tutti noi"

Un gesto di solidarietà per chiudere in bellezza il 2021 e iniziare con il piede giusto l'anno nuovo. Nella giornata del 31 dicembre, Josè Mourinho si è recato all'Ostello don Luigi Di Niegro di Roma, gestito dalla Caritas , per fare una sorpresa a tutti gli ospiti e augurare loro un felice 2022. Come mostrato sui propri profili social dall'ente della CEI, l'allenatore della Roma non si è presentato a mani vuote e ha portato doni e la cena a tutti i frequentatori della struttura.

Mourinho: "Non dimentichiamo chi ha bisogno di noi"

Lo stesso Mourinho ha mostrato la propria visita su Instagram, mostrando alcune immagini della città di Roma, nelle quali sono chiari i segnali di povertà in quelle zone. L'allenatore portoghese ha accompagnato le foto con un messaggio rivolto ai meno fortunati: "Buon Capodanno e Buon 2022 a tutti. Ma per favore non fingiamo di non sapere, non dimentichiamo la realtà, non dimenticatela! Esistono, sono ovunque e hanno bisogno di voi!! Hanno bisogno di tutti noi! Caritas Roma, grazie per il tuo fantastico lavoro".